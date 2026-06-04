Fabio Grosso ha risolto il contratto con il Sassuolo e si appresta a firmare un accordo biennale con la Fiorentina, con opzione per un terzo anno. L'ex calciatore campione del mondo nel 2006 sta per iniziare una nuova avventura come tecnico. La firma è imminente e segna il suo ritorno in un club di Serie A.

FIRENZE – Ha firmato la risoluzione col Sassuolo, Fabio Grosso. Ma non resterà disoccupato a lungo: il tecnico, già calciatore campione del mondo con l’Italia nel 2006, ha di fatto un accordo con la Fiorentina per un contratto di due anni con opzione per un terzo. A quanto pare percepirà un milione e 200 mila euro l’anno. La firma potrebbe essere ufficializzata già nella giornata di domani, 5 giugno 2026. Grosso dovrebbe raggiungere Firenze nel week-end. Il prossimo 8 giugno il ds gigliato Fabio Paratici e il dg AlessandroFerrari hanno in programma un viaggio in Usa per incontrare la famiglia Commisso, ed in particolare il presidente della Fiorentina Joseph e la madre Catherine per definire le strategie societarie ed aziendali del club in vista della prossima stagione sportiva. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Fiorentina: Grosso pronto per firmare un biennale. Ha risolto il contratto con il Sassuolo

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