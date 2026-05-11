Moise Kean potrebbe essere convocato in gruppo per la partita di domenica 17 maggio contro la Juventus. La Fiorentina ha risolto il contratto con Lamptey, mentre il giocatore potrebbe tornare ad allenarsi con i compagni in vista della sfida. La partita si disputerà alle 12,30 a Torino. Finora non ci sono stati annunci ufficiali sulla convocazione, ma le indicazioni sembrano puntare verso una sua possibile presenza in campo.

FIRENZE – Potrebbe tornare ad allenarsi in gruppo, Moise Kean, in questa settimana, in vista della partita che la Fiorentina giocherà domenica 17 maggio, alle 12,30 a Torino contro la Juventus. La notizia non è ufficiale, riguarda solo un sussurro, forse la volontà del calciatore che ha assistito, allo stadio, alla gara col Genoa. Intanto la Fiorentina comunica “di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Tariq Lamptey”. Il il terzino, di nazionalità anglo-ghanese, era arrivato l’estate scorsa dal Brighton. Il giocatore ha messo assieme in maglia viola appena due presenze prima di fermarsi per un grave infortunio al ginocchio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Fiorentina: Kean potrebbe essere convocato per la Juve. Risolto il contratto con Lamptey

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