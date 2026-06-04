Fiorello lacrime a La Pennicanza | solo lui poteva riuscire nell’impresa

Giovedì 4 giugno, in studio di La Pennicanza sono saliti sul palco Fiorello e Fabrizio Biggio per condurre la penultima puntata. Durante la trasmissione, Fiorello ha mostrato emozione, visibilmente commosso, in un momento di grande intensità. La puntata si è conclusa con un ospite speciale, presente in studio per l’ultimo segmento della stagione.

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la penultima puntata de La Pennicanza, giovedì 4 giugno. La stagione è ormai agli sgoccioli e in studio arriva un super ospite. Il suo ritorno in Rai era inaspettato e solo Fiorello poteva realizzare questo miracolo. Fiorello, Amadeus arriva a La Pennicanza. Un lungo applauso del pubblico accoglie Amadeus a La Pennicanza, protagonista della penultima puntata insieme a Fiorello e Fabrizio Biggio. Lo showman celebra il ritorno dell’amico in Rai, in parte annunciato nella puntata di mercoledì 3 giugno, dopo due anni di assenza e ironizza: “ In due anni sono successe tante cose, stanno vendendo tutto. Se non ci muoviamo, vendono anche noi”. 🔗 Leggi su Dilei.it

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