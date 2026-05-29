Il cantante e showman ha parlato di aver incontrato il sindaco di Roma e di aver espresso il suo affetto per la città durante una trasmissione radiofonica. Ha raccontato di aver visitato alcuni luoghi simbolo e di aver discusso con il primo cittadino di progetti e iniziative locali. La dichiarazione pubblica è stata fatta nel corso di una puntata di un programma radiofonico, dove ha sottolineato il suo legame con la città eterna.

Cosa: Il noto showman Fiorello ha condiviso aneddoti sul suo incontro con il Sindaco Gualtieri e ha dichiarato il suo amore incondizionato per la Capitale durante il suo programma radiofonico.. Dove e Quando: In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay, sul canale 202 e al mattino su Rai2.. Perché: Per ascoltare uno spaccato ironico, sincero e divertente sulle contraddizioni della vita romana, raccontate da chi ha scelto di fare di questa metropoli la propria casa.. Il palinsesto quotidiano si accende di ironia e spunti di riflessione grazie alla verve inesauribile di Fiorello e Fabrizio Biggio. Ancora... 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Fiorello e l’amore per Roma a La Pennicanza

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Tony Pitony e l'esordio in Rai con Fiorello - La Pennicanza 27/01/2026

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