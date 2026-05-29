Fiorello e l’amore per Roma a La Pennicanza

Da ezrome.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il cantante e showman ha parlato di aver incontrato il sindaco di Roma e di aver espresso il suo affetto per la città durante una trasmissione radiofonica. Ha raccontato di aver visitato alcuni luoghi simbolo e di aver discusso con il primo cittadino di progetti e iniziative locali. La dichiarazione pubblica è stata fatta nel corso di una puntata di un programma radiofonico, dove ha sottolineato il suo legame con la città eterna.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Cosa: Il noto showman Fiorello ha condiviso aneddoti sul suo incontro con il Sindaco Gualtieri e ha dichiarato il suo amore incondizionato per la Capitale durante il suo programma radiofonico.. Dove e Quando: In onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 13:45 su Rai Radio2, su RaiPlay, sul canale 202 e al mattino su Rai2.. Perché: Per ascoltare uno spaccato ironico, sincero e divertente sulle contraddizioni della vita romana, raccontate da chi ha scelto di fare di questa metropoli la propria casa.. Il palinsesto quotidiano si accende di ironia e spunti di riflessione grazie alla verve inesauribile di Fiorello e Fabrizio Biggio. Ancora... 🔗 Leggi su Ezrome.it

fiorello e l8217amore per roma a la pennicanza
© Ezrome.it - Fiorello e l’amore per Roma a La Pennicanza
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Tony Pitony e l'esordio in Rai con Fiorello - La Pennicanza 27/01/2026

Video Tony Pitony e l'esordio in Rai con Fiorello - La Pennicanza 27/01/2026

Notizie e thread social correlati

Fiorello sbarca in tv con La PennicanzaFiorello torna in tv con il programma La Pennicanza, dopo il successo ottenuto in passato con Viva Rai2.

Fiorello a La Pennicanza incredulo: “È successo l’inimmaginabile”Durante la puntata di mercoledì 18 marzo de La Pennicanza, condotta da Fiorello, si è verificato un episodio inaspettato che ha lasciato l’artista...

Temi più discussi: Fiorello a La Pennicanza, la battuta di Sal Da Vinci (fake) raggela; Fiorello a La Pennicanza racconta il suo amore per Roma - Comunicati Stampa - UDITE UDITE !; SERENATA SALENTINA di Catena Fiorello Galeano (Rizzoli); Michelle Hunziker rinviata, Montalbano scappa dal Super Karaoke: come cambia la programmazione.

fiorello e l amoreGiuseppe Fiorello, l’amore per la moglie Eleonora Pratelli e i figli Anita e Nicola | Quando la vidi…Giuseppe Fiorello parla della sua vita privata al fianco della moglie Eleonora Pratelli e i figli Anita e Nicola: La prima volta che la incontrai ... ilsussidiario.net

fiorello e l amoreFiorello a La Pennicanza, la battuta di Sal Da Vinci (fake) raggelaFiorello – Sal Da Vinci a La Pennicanza lancia una perla di saggezza sull’amore ma nessuno la capisce: la battuta raggela. dilei.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web