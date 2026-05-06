Durante la puntata di mercoledì 6 maggio di La Pennicanza, Fiorello ha dedicato un minuto di silenzio a Favino, esprimendo dispiacere per lui. La trasmissione, condotta da Fiorello e Biggio, ha affrontato vari argomenti, senza approfondimenti su motivazioni o dettagli specifici. La scena si è svolta in un’atmosfera di attenzione, senza ulteriori commenti o dichiarazioni pubbliche su quanto accaduto.

Fiorello e Biggio sono tornati con la puntata di mercoledì 6 maggio de La Pennicanza. Focus della trasmissione sono i David di Donatello con l’ironia su Favino senza candidatura, ma non manca la satira politica e le imperdibili rubriche, come I cinque secondi di Bruno Vespa con un’ospite improbabile, Crudelia, che deve rispondere alla domanda: “È vero che non l’hanno voluta negli Aristogatti?”. E poi non è mancata la telefonata finta al fratello di Sinner. Fiorello e i David di Donatello. Dopo la musica con la lezione d’inglese di Sal Da Vinci, l’apertura del 6 maggio de La Pennicanza è dedicata all’attualità cinematografica con sguardo sui David di Donatello di questa sera.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Fiorello a La Pennicanza: “Un minuto di silenzio per Favino. Dispiace per lui”

Luca Parmitano ospite a La Pennicanza - La Pennicanza 29/04/2026

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