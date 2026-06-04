Un uomo che si spacciava per finanziere si è presentato a un appuntamento in taxi, ma ad aspettarlo c'era la polizia. La trappola è stata smascherata grazie alla reattività della vittima e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine. La scena si è conclusa con l’arresto dell’uomo, che aveva ideato una strategia per ingannare e truffare, sfruttando l’autorità fittizia. Le indagini proseguono per chiarire eventuali altri episodi collegati.

Firenze, 4 giugno 2026 - Una messinscena architettata nei minimi dettagli, speculando sulla paura e sull'autorità delle forze dell'ordine, finita però grazie alla prontezza della vittima e al tempismo della squadra mobile. Lunedì mattina, la polizia di stato di Firenze ha tratto in arresto un cittadino italiano di 26 anni, già noto alle forze dell'ordine, con l'accusa di tentata truffa aggravata. Tutto è iniziato con una telefonata carica di tensione. All'altro capo del filo, un uomo si è presentato a un'anziana signora residente in via Comparetti come un appartenente alla guardia di finanza. Con tono perentorio, il sedicente finanziere ha informato la donna che un'auto a lei intestata era stata appena utilizzata per mettere a segno una rapina in una gioielleria di Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Finto finanziere va all’appuntamento in taxi, ma ad attenderlo c’è la polizia

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