Truffa del finto finanziere giovane arriva in taxi dalla vittima | bloccato dalla polizia
La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni per tentata truffa aggravata. L’individuo è arrivato in taxi presso l’abitazione di una vittima, fingendosi un finanziere. La polizia è intervenuta e lo ha fermato. L’indagato è accusato di aver tentato di truffare la vittima con l’inganno del falso finanziere. L’operazione si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in carcere.
La polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 26 anni, accusato di tentata truffa aggravata. L’operazione è scattata lunedì mattina in via Comparetti, dopo la segnalazione di un raggiro in corso ai danni di una donna.Secondo la ricostruzione, la vittima sarebbe stata contattata. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
VIDEO INCHIESTA - Le truffe finanziarie che stanno rovinando migliaia di italiani
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