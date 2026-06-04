Truffa del finto finanziere giovane arriva in taxi dalla vittima | bloccato dalla polizia

Notizia in breve

La polizia ha arrestato un uomo di 26 anni per tentata truffa aggravata. L’individuo è arrivato in taxi presso l’abitazione di una vittima, fingendosi un finanziere. La polizia è intervenuta e lo ha fermato. L’indagato è accusato di aver tentato di truffare la vittima con l’inganno del falso finanziere. L’operazione si è conclusa con l’arresto e il trasferimento in carcere.