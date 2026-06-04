Finisce contro il guardrail alle 3 di notte mentre percorre l' A1 | 25enne in ospedale

Nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, un giovane di 25 anni ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro il guardrail sull'autostrada A1, tra i caselli di Fidenza e Parma, poco prima delle 3. La vettura è rimasta danneggiata e il conducente è stato trasportato in ospedale. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente.

È finito con l'auto contro il guardrail, poco prima delle ore 3 nella nottata tra mercoledì 3 e giovedì 4 giugno, mentre stava percorrendo l'autostrada A1, in direzione Bologna, tra i caselli di Fidenza e di Parma. L'incidente, che non ha coinvolto altri veicoli, ha provocato il ferimento. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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