Malore mentre è al volante l' auto finisce contro il guardrail | è grave

Da bresciatoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida e la sua auto si è schiantata contro il guardrail lungo la Strada Statale 42 a Vezza d’Oglio. L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 21 maggio, e la persona coinvolta è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sondrio a causa delle condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

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È stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sondrio l’uomo rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, lungo la Strada Statale 42 a Vezza d’Oglio.Secondo le prime informazioni, l’uomo, un 79enne, avrebbe accusato un. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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