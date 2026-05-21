Malore mentre è al volante l' auto finisce contro il guardrail | è grave

Un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida e la sua auto si è schiantata contro il guardrail lungo la Strada Statale 42 a Vezza d’Oglio. L’incidente è avvenuto questa mattina, giovedì 21 maggio, e la persona coinvolta è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’ospedale di Sondrio a causa delle condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e mettere in sicurezza l’area.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui