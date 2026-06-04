Tra venerdì 29 e domenica 31 maggio, in Italia si sono verificati 40 decessi causati da incidenti stradali, con la vittima più giovane di 22 mesi. Rispetto al fine settimana precedente, che aveva registrato 31 morti, si è osservato un aumento dei decessi. La maggior parte degli incidenti ha coinvolto veicoli su strade urbane e extraurbane, con un picco di vittime tra i conducenti e i passeggeri. La situazione evidenzia un incremento della mortalità stradale nel periodo considerato.

TOSCANA- Gli incidenti stradali registrati in Italia tra venerdì 29 e domenica 31 maggio hanno delineato un quadro drammatico, portando alla luce un netto incremento della mortalità rispetto al fine settimana precedente, fermatosi a trentuno decessi. Il tragico computo di quaranta vittime ufficializzato nelle ultime ore fissa infatti il nuovo picco negativo nei fine settimana del 2026. A tracciare il bilancio di tre giorni segnati da una vera e propria strage è l’Associazione sostenitori e amici della polizia stradale (Asaps), con sede a Forlì, che evidenzia come il bel tempo e il ponte abbiano favorito lo spostamento di milioni di persone sulle reti viarie nazionali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Fine settimana nero sulle strade italiane: quaranta morti in tre giorni, la vittima più giovane ha ventidue mesi

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CRONACA. FINE SETTIMANA NERO SULLE STRADE SALERNITANE

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