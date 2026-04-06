Nel corso del weekend di Pasqua, dal venerdì al lunedì, sono state registrate 26 vittime negli incidenti stradali in Italia. Tra le persone decedute ci sono anche un bambino di 8 anni e diversi adulti. Le autorità hanno segnalato numerosi scontri tra veicoli e uscite di strada, con interventi di soccorso in varie regioni del paese. La situazione ha portato a un aumento dei controlli e delle verifiche su strade e autostrade.

Sono già 26 le vittime di incidenti stradali in Italia nel weekend di Pasqua, da venerdì 3 a domenica 5 aprile, secondo l’Osservatorio Sapidata-Asaps, l'Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale: una cifra definita dalla stessa Asaps parziale, perchè la raccolta di dati è ancora in corso. Sono morti 11 motociclisti, 10 automobilisti, tre pedoni e due ciclisti, uno dei quali da valutare perché la caduta potrebbe essere stata causata da un malore. La vittima più giovane è il bambino di 8 anni deceduto sulla A21 mentre viaggiava in moto con il padre, la più anziana un pedone di 83 anni a Firenze. Due incidenti plurimortali, a Roma e Sarzana, hanno provocato quattro morti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Strage sulle strade italiane a Pasqua: 26 morti in tre giorni, tra le vittime un bimbo di 8 anni

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Otto morti sulle strade, tra le vittime tre ragazzi: Gli incidenti a Roma, Milano, Venezia, La Spezia, Potenza e IserniaSette incidenti in poche ore sulle strade italiane costati la vita a otto persone, tra cui tre ragazzi, di cui uno appena sedicenne.

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“Le mani sul silenzio”, il libro di Stefano Santoro sulla Strage di Alcamo Marina #Tp24 #Notizie #Sicilia facebook

Strage di Pasqua. Dove è accaduto il naufragio in mappa, timeline evento SAR, chi sono i superstiti e da dove sono partiti: cosa sappiamo finora. — La scena SAR Alle 13:45 CEST del 4 aprile, le navi in area, inclusa la nave ONG #LifeSupport, ricevono u x.com