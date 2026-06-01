In cinque mesi, sono stati registrati 175 decessi di pedoni sulle strade italiane, con una media di quasi un morto al giorno. Molti di questi incidenti si verificano durante passeggiate abituali, spesso attraversando strade note o sulle strisce pedonali. I dati evidenziano un aumento delle vittime di incidenti pedonali rispetto agli anni precedenti. La maggior parte degli incidenti coinvolge veicoli in movimento, anche in zone urbane e a bassa velocità.

Esce di casa per una passeggiata, attraversa una strada conosciuta da sempre, magari sulle strisce pedonali. Bastano pochi secondi e una distrazione, una mancata precedenza o una velocità eccessiva possono trasformare un gesto quotidiano in una tragedia. È una scena che si ripete con inquietante frequenza lungo le strade italiane. Non si tratta di episodi isolati, ma di una sequenza continua di incidenti che colpisce soprattutto chi si muove a piedi, la categoria più esposta e fragile del traffico urbano. I numeri raccontano una vera emergenza. Giorno dopo giorno, città grandi e piccoli centri si trovano a fare i conti con vittime che spesso stavano semplicemente attraversando la strada o percorrendo un tratto vicino a casa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Pedoni, strage sulle strade italiane: 175 morti in 5 mesi, quasi uno al giorno

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