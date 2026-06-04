Finarte per Deschevaliers | in mostra Ichnos – La ricerca dell’armonia di Pierpaolo De Bona

Da napolitoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Finarte e Caracciolo Hospitality Group presentano la mostra “Ichnos – La ricerca dell’armonia” di Pierpaolo De Bona, allestita nel ristorante Deschevaliers all’interno dell’Hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton. La mostra segue i precedenti eventi organizzati da Finarte e si svolge negli spazi del ristorante, offrendo un’esposizione di opere di De Bona. La rassegna è accessibile al pubblico presso il locale nel centro di Napoli.

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Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, Finarte e Caracciolo Hospitality Group presentano una nuova mostra negli spazi del ristorante DESCHEVALIERS, all’interno dell’Hotel de Bonart Naples, Curio Collection by Hilton.L’iniziativa, che per tutto il 2026 trasforma DESCHEVALIERS in una. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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