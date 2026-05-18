Arezzo ospita una nuova mostra dedicata a Fra’ Luca Pacioli, figura di rilievo nel campo della matematica e della divulgazione umanistica. L’esposizione, intitolata “De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente”, è organizzata da Aboca e si concentra sul contributo del matematico alle scienze naturali e alle teorie che legano arte, natura e scienza. La rassegna affronta temi legati alla proporzione divina e al suo ruolo nelle scienze del vivente.

Arezzo, 18 maggio 2026 – Aboca presenta la mostra “De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente” dedicata alla figura di Fra’ Luca Pacioli, matematico e grande divulgatore del sapere umanistico di Sansepolcro.Anteprima Sabato 23 maggio alle 16. Il progetto espositivo, ideato e curato personalmente da Valentino Mercati fondatore di Aboca, propone una rilettura contemporanea del pensiero di Luca Pacioli e mette in dialogo sapere scientifico, tradizione umanistica e scienze della vita. Al centro dell’esposizione permanente si pone il concetto di “proporzione”, ampiamente studiato e divulgato dal frate... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente” , la mostra

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Molisano, il “Padre del Folklore” compie 70 anni: un mito viventeIl settant ?? compleanno di Michele Castrilli segna un momento di profonda riflessione per la comunità di Carpinone e per l’intero del folklore...

Roma 2026: il Festival delle Scienze sfida il caos con l’armoniaDal 15 al 19 aprile 2026, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospiterà la ventunesima edizione del Festival delle Scienze.

De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente , la mostraArezzo, 18 maggio 2026 – Aboca presenta la mostra De Divina Proportione: mito, mistero e armonia per le nuove scienze del vivente dedicata alla figura di Fra’ Luca Pacioli, matematico e grande divul ... lanazione.it