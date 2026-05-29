Cordero di Montezemolo la ricerca dell’armonia assoluta

I Cordero di Montezemolo sono una delle famiglie nobili piemontesi più numerose, originaria di Mondovì. Nel corso dei secoli si sono distinti nel settore militare e diplomatico, mantenendo sempre un forte legame con la Casa di Savoia. La famiglia segue il motto “Honneur et Fidélité”, che ha guidato le loro attività nel tempo.

I Cordero di Montezemolo sono tra le più numerose famiglie nobiliari piemontesi. Originaria di Mondovì, si è distinta nei secoli nell’arte militare e diplomatica, sempre con devozione alla Casa di Savoia all’insegna del motto “Honneur et Fidélité”. Oggi, a diciannove generazioni di distanza, Elena ed Alberto Cordero di Montezemolo continuano a impegnarsi per la loro terra, guidando l’omonima azienda agricola che rilevarono per ragioni matrimoniali dai Conti Falletti, continuando il loro lavoro con passione e rigore. Oggi l’azienda coltiva una cinquantina di ettari di vigneti pregiati nell’Albese, nel cuore delle Langhe. Accanto al nucleo storico del Monfalletto, all’Annunziata di La Morra, ci sono vigneti ad Alba, Castiglione Falletto, Guarene e Cherasco. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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