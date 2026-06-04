finals nba new york vince gara 1 contro san antonio

Notizia in breve

I New York Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs 105-95 nella prima partita delle Finals NBA. La partita si è svolta in un'arena gremita, con i padroni di casa che hanno mantenuto il vantaggio per tutto il quarto finale. I giocatori dei Knicks hanno segnato 105 punti, mentre gli avversari si sono fermati a 95. La squadra di casa ha dominato nel secondo e nel quarto quarto.