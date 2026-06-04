Finals Nba New York vince gara 1 contro San Antonio
I New York Knicks hanno battuto i San Antonio Spurs 105-95 nella prima partita delle Finals NBA. La partita si è svolta in un'arena gremita, con i padroni di casa che hanno mantenuto il vantaggio per tutto il quarto finale. I giocatori dei Knicks hanno segnato 105 punti, mentre gli avversari si sono fermati a 95. La squadra di casa ha dominato nel secondo e nel quarto quarto.
NEW YORK (STATI UNITI) - Sono i New York Knicks a vincere gara-1 in queste Finals Nba, superando per 105-95 i San Antonio Spurs. Si tratta della dodicesima vittoria di finale per la squadra di coach Mike Brown, che diventa la terza squadra di sempre a realizzare un filotto così lungo di successi in una singola stagione ai playoff. Nella prima metà di gara sono però i texani a guardare gli avversari dall'alto nel punteggio. Nonostante un inizio complicato contro una New York aggressiva, Wembanyama e compagni riescono a reagire e, grazie anche all'ingresso di Dylan Harper, chiudono il primo parziale avanti 27-19. Un vantaggio che si conserva anche all'intervallo lungo, dove gli Spurs arrivano in vantaggio per 55-48. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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