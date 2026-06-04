Finals Nba | Brunson devastante in gara 1 I New York Knicks sbancano San Antonio 105-95

I New York Knicks hanno vinto la prima partita delle Finals NBA 2026, battendo i San Antonio Spurs 105-95 in trasferta. Brunson ha segnato 34 punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria. La squadra ha chiuso il primo quarto con un vantaggio di 8 punti e ha mantenuto il controllo durante tutto l'incontro. I padroni di casa hanno tentato di reagire nel finale, ma non sono riusciti a recuperare il gap.

San Antonio (Stati Uniti), 4 giugno 2026 – Le Finals NBA 2026 cominciano con il botto. I New York Knicks si confermano infatti una squadra letale in trasferta (settima vittoria in otto gare giocate lontano dal Madison Square Garden) e sbancano anche il Frost Bank Center di San Antonio per 105-95, strappando subito agli Spurs – che non erano mai stati sconfitti in una gara 1 delle finali – il fattore campo nella serie e portando a casa il dodicesimo sigillo di fila in questi playoff. Una vittoria arrivata al termine di una gara in cui emozioni e colpi di scena (compresa un’invasione di campo di un tifoso alla ricerca di un selfie con Wembanyama nel quarto quarto) non sono di certo mancate e che è stata decisa da un parziale di 11-0 piazzato negli ultimi 2’16” da New York, guidata da uno strepitoso Jalen Brunson. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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THE FINALS ARE HERE! New York KNICKS vs San Antonio SPURS Game 1 | June 3, 2026 | NBA FINALS

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