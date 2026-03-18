Final Fantasy | Black Mages Legacy è la serie dedicata a Final Fantasy IX

La serie Final Fantasy: Black Mages Legacy, dedicata a Final Fantasy IX, è stata annunciata nel 2021 e ora ha un nome ufficiale e una struttura ben definita. Il progetto coinvolge una produzione che si concentra sull’approfondimento del gioco e delle sue caratteristiche. La notizia è stata divulgata attraverso comunicati ufficiali, confermando i dettagli principali del progetto.

(Adnkronos) – Il progetto, svelato inizialmente nel 2021, ha ora un nome ufficiale e una struttura definita. Final Fantasy: Black Mages Legacy si comporrà di dieci episodi da ventidue minuti ciascuno, portando sul piccolo schermo un’estetica in 2D che promette di rispettare l'immaginario fiabesco del titolo Square Enix. Non sono stati rivelati dettagli sulla data. L'articolo proviene da. Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Final Fantasy VIII: Triple Triad, la strategia nascostaIl mondo videoludico italiano sta riscoprendo un meccanismo di gioco che nel 1999 sembrava una distrazione, ma che una profondità strategica... Final Fantasy 7 Rebirth, annunciata la data di uscita su Xbox Series X|SFinal Fantasy VII Rebirth approda ufficialmente su Xbox Series X|S con una data di uscita ormai definita. Tutti gli aggiornamenti su Final Fantasy Argomenti discussi: La serie animata Final Fantasy: Black Mages Legacy è in produzione. Final Fantasy IX animated series Black Mages Legacy officially confirmed with 10-episode Season 1Here’s a first look at Square Enix’s upcoming Final Fantasy IX series. The heavily-rumoured Final Fantasy IX animated series is looking more real by the day, thanks to a new look at the project from ... gosugamers.net Final Fantasy IX Animated Series Seemingly Back In ProductionAn animated series based on Final Fantasy IX appears to be back in official production after a difficult and protracted development cycle, so it might be safe to start getting excited about revisiting ... techraptor.net