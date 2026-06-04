Fimmine - storie di donne tra vita e resistenza

Al Polo Biblio-Museale di Lecce si tiene la rappresentazione “Fimmine – Donne del Salento tra Vita e Resistenza”, promossa da Improvvisart. La performance racconta le storie di donne che hanno contribuito a preservare e trasmettere la memoria del territorio salentino. Lo spettacolo si concentra su figure femminili che hanno vissuto e resistito nel contesto locale, evidenziando il loro ruolo nella storia e nella cultura della regione. L’evento si rivolge a un pubblico interessato a conoscere le narrazioni delle donne del Salento.

Al Polo Biblio-Museale di Lecce va in scena “Fimmine – Donne del Salento tra Vita e Resistenza”: Improvvisart porta in scena le storie delle donne che hanno costruito la memoria del territorio.Giovedì 11 giugno alle 18:30 il Polo Biblio-Museale di Lecce ospiterà “Fimmine – Donne del Salento tra. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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