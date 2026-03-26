Donne in tempo di guerra | il teatro che cura storie di resistenza femminile in scena a Ostia

Venerdì 27 marzo alle 21 il Teatro del Lido di Ostia presenta lo spettacolo “Donne in tempo di guerra”, incentrato su storie di resistenza femminile. L’evento fa parte di una rassegna dedicata al teatro che affronta temi storici e sociali. La rappresentazione coinvolge un cast di attori e utilizza testimonianze e documenti storici per ricostruire i momenti narrativi.

Venerdì 27 marzo alle ore 21 il Teatro del Lido di Ostia ospita “Donne in tempo di guerra”, esito scenico del progetto La casa di ciascuna: un percorso che intreccia arte, impegno sociale e partecipazione civica, restituendo al teatro la sua funzione più profonda, quella di spazio di incontro e trasformazione. Nato da un’idea di Caterina Vertova, il progetto si configura come un luogo simbolico e concreto dedicato alle donne che attraversano momenti di difficoltà. Qui il linguaggio teatrale diventa strumento di cura e consapevolezza, capace di accogliere esperienze diverse e trasformarle in racconto condiviso. Attraverso training su corpo, voce e improvvisazione, le partecipanti costruiscono un percorso collettivo che dà forma poetica a vissuti spesso invisibili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Donne in tempo di guerra”: il teatro che cura, storie di resistenza femminile in scena a Ostia Articoli correlati Ostia, al teatro del Lido va in scena “Donne in tempo di guerra”Ostia, 24 marzo 2026 – Il 27 marzo (ore 21) al Teatro del Lido di Ostia va in scena “Donne in tempo di guerra“, l’esito scenico del progetto “La casa... Donne in tempo di guerra: il riscatto femminile al Teatro del LidoCosa: Lo spettacolo Donne in tempo di guerra, esito scenico del progetto sociale e artistico La casa di ciascuna. Altri aggiornamenti su Donne in tempo di guerra il teatro che... Temi più discussi: Ostia, il teatro come rinascita: Donne in tempo di guerra porta in scena fragilità e resistenza; Donne in tempo di guerra: il riscatto femminile al Teatro del Lido; Ostia, al teatro del Lido va in scena Donne in tempo di guerra; Storie di donne e cittadinanza attiva, gli incontri a Palazzo Ravenna. Donne in tempo di guerra: il teatro che cura, storie di resistenza femminile in scena a OstiaUn percorso teatrale che trasforma le esperienze di 24 donne in uno spettacolo sulla guerra e la resistenza femminile ... ilfattoquotidiano.it Donne in tempo di guerra al Teatro del LidoDa qui nasce La casa di ciascuna e Donne in tempo di guerra, la restituzione scenica del percorso realizzato quest’anno al Teatro del Lido, ha coinvolto 24 donne del territorio in un cammino di ... romatoday.it Dipendente incinta, l’azienda pro donne non le rinnova il contratto: bufera sull’Epta Costan a Belluno - facebook.com facebook Fidenza Village celebra le donne attraverso le arti x.com