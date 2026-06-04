Film bike tour incontri concerti passeggiate cine-naturalistiche torna CineBike con tante novità

Un bike tour, incontri, concerti e passeggiate cine-naturalistiche sono in programma con l’edizione 2023 di CineBike, il festival bike-friendly del Friuli Venezia Giulia. La manifestazione, dedicata agli appassionati di ciclismo e cinema, riprende con numerose attività all’aperto, tra cui proiezioni e eventi dedicati. La rassegna si svolge in diverse località della regione, coinvolgendo partecipanti di tutte le età.

Cinebike, il festival bike-friendly del Friuli Venezia Giulia, torna a unire pedalate e cinema all'aperto. Il programma dell'edizione 2026, in calendario dal 10 al 20 giugno, è stato presentato in Fondazione Friuli a Udine alla presenza di Silvia Savi e Federico Pirone, assessori alla Cultura. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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