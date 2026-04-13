Torna il bike festival con pedalate in laguna e incontri a tema

Dal 8 al 10 maggio 2026 si svolgerà a Venezia la quinta edizione di “Pavè”, il festival dedicato alle biciclette. L’evento prevede pedalate in laguna e incontri su temi legati a sostenibilità, paesaggio, viaggi, comunità e mobilità attiva. La manifestazione torna dopo un anno di assenza, coinvolgendo appassionati e cittadini in attività all’aperto e momenti di confronto.