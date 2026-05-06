Passeggiate tour guidati incontri e laboratori in L' Ipogeo e le sue vie

L'associazione Ipogeo Stelle, attiva dal 2018 a Santa Maria in Stelle, organizza un evento intitolato “L'Ipogeo e le sue vie” nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio, con un'anteprima il 7 maggio. L'iniziativa prevede passeggiate, tour guidati, incontri e laboratori dedicati a esplorare il territorio e il patrimonio locale. La manifestazione rappresenta un momento di coinvolgimento pubblico rivolto a promuovere la conoscenza dell’area e delle sue caratteristiche ambientali.

Ipogeo Stelle, associazione a scopo sociale operativa dal 2018 a Santa Maria in Stelle, rilancia il proprio impegno per l’ambiente e per il territorio con l’evento “L'Ipogeo e le sue vie”, previsto per le giornate di sabato 9 e domenica 10 maggio e per la serata del 7 maggio. Si tratta di un.🔗 Leggi su Veronasera.it

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Temi più discussi: Passeggiate, tour guidati e laboratori: con L'ipogeo e le due vie una giornata tra cultura e territorio; Ipogeo e le sue vie 2026 – Programma; Vicopisano Castello in Fiore 16-17 maggio 2026; Al via il 4 maggio la terza edizione de Il Maggio di Pizzofalcone, passeggiate, mostre, eventi, incontri sulla collina di Pizzofalcone.

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