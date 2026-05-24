Pallavolo | Cisterna Volley e Filippo Lanza ancora insieme

Cisterna Volley e Filippo Lanza continueranno insieme anche nella prossima stagione. La società e lo schiacciatore nato nel 1991 hanno trovato un accordo che permette di proseguire il rapporto sportivo. La firma è arrivata dopo alcune settimane di trattative, confermando la volontà di entrambi di collaborare ancora. Lanza, che gioca come schiacciatore, resterà nel team pontino per il prossimo campionato.

Cisterna Volley e Filippo Lanza ancora insieme. Accordo trovato tra la società pontina e lo schiacciatore classe ’91. Da una lato dunque, la società che lo ha fortemente voluto, dall’altra il giocatore che ha risposto sì. Il rinnovo è la naturale conseguenza di un legame forte, basato sulla stima. 🔗 Leggi su Today.it

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10/02/2026 PALLAVOLO SUPERLEGA: CISTERNA, PIPPO LANZA AI SALUTI

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