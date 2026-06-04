Filippo Bisciglia risponde alle curiosità dei fan su Temptation Island

Da 361magazine.com 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Filippo Bisciglia ha risposto alle domande dei fan su Temptation Island, confermando che il suo ruolo consiste nel ascoltare quando tutti gli altri urlano. La sua presenza nel programma è stabile da diversi anni, diventando una figura riconoscibile e apprezzata dal pubblico. Bisciglia ha spiegato che il suo compito è mantenere la calma e ascoltare le dinamiche tra i partecipanti, senza intervenire troppo. Il programma si svolge ogni estate, seguendo un format consolidato.

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Filippo Bisciglia e il segreto di Temptation Island: l’uomo che ascolta quando tutti urlano. Ogni estate ha il suo rito. C’è chi aspetta il primo tuffo al mare, chi il tormentone musicale e chi, puntualmente, il falò di confronto più atteso della televisione italiana. Al centro di questo appuntamento fisso c’è sempre lui: Filippo Bisciglia, pronto a guidare ancora una volta la nuova edizione di Temptation Island. È una presenza discreta ma indispensabile. Come un direttore d’orchestra che non suona alcuno strumento ma rende possibile l’armonia dell’intero spettacolo. Leggi anche  Ilary Blasi sceglie Belen Rodriguez: il gesto speciale e di vicinanza Negli anni Temptation Island è cambiato. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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