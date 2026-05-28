Temptation Island sta per tornare in tv e Filippo Bisciglia tranquillizza i fan | Rhianna non si tocca!

Notizia in breve

Temptation Island torna in tv con la prima puntata prevista questa sera. Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha confermato che le registrazioni sono state completate e il cast è pronto. La nuova edizione si svolge in una location ancora segreta, ma si sa che ci saranno nuove coppie e tentatori. Bisciglia ha anche ribadito che alcune figure non saranno più presenti, tra cui una concorrente chiamata Rhianna. La trasmissione andrà in onda nel prime time di Canale 5.