Temptation Island sta per tornare in tv e Filippo Bisciglia tranquillizza i fan | Rhianna non si tocca!
Temptation Island torna in tv con la prima puntata prevista questa sera. Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha confermato che le registrazioni sono state completate e il cast è pronto. La nuova edizione si svolge in una location ancora segreta, ma si sa che ci saranno nuove coppie e tentatori. Bisciglia ha anche ribadito che alcune figure non saranno più presenti, tra cui una concorrente chiamata Rhianna. La trasmissione andrà in onda nel prime time di Canale 5.
Conto alla rovescia per Temptation Island. Puntuale, con l’aumento delle temperature e l’arrivo della bella stagione, il programma cult di Canale 5 tornerà in tv. L'annuncio è arrivato ufficialmente nelle ultime ore con un video pubblicato sui social dall'account ufficiale del reality. Nel. 🔗 Leggi su Today.it
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