Temptation Island caos sigla | fan in rivolta interviene Filippo Bisciglia

Il nuovo video promozionale di Temptation Island ha sostituito la sigla storica, generando reazioni negative sui social da parte dei fan. La modifica ha portato a una rivolta online, con molti utenti che hanno espresso disappunto. Filippo Bisciglia, conduttore del programma, ha commentato la situazione, riaccendendo il dibattito sulla decisione di cambiare la sigla. La polemica continua a essere discussa tra gli spettatori e sui social media.

Il nuovo video promozionale del reality di Canale 5 scatena la polemica: cambio di sigla, fan in rivolta sui social e la reazione di Filippo Bisciglia che riaccende il dibattito sulla sigla storica. Un semplice video pubblicato sui canali social di Temptation Island ha acceso una vera polemica online. Il cambio di sigla nella clip promozionale ha diviso il pubblico, scatenando commenti e reazioni a catena. A intervenire è stato anche Filippo Bisciglia, protagonista di un momento diventato virale. Il video social e il "caso" della sigla L'estate di Canale 5 si conferma ancora una volta legata a Temptation Island, il reality prodotto da Maria De Filippi e condotto da Filippo Bisciglia, che ogni anno continua a registrare ottimi ascolti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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Temptation Island: È CAMBIATA LA SIGLA

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