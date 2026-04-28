Cassino escalation di aggressioni ai dipendenti comunali La FP CGIL proclama lo stato di agitazione

A Cassino si registra un aumento delle aggressioni ai dipendenti comunali, che ha portato la FP CGIL a dichiarare lo stato di agitazione. Le condizioni di lavoro sono descritte come insostenibili, con una carenza di tutele che si accompagna a un incremento di episodi di violenza nei confronti del personale. La situazione sta generando preoccupazione tra i lavoratori e le rappresentanze sindacali.

Condizioni di lavoro insostenibili, carenza di tutele e un'allarmante escalation di episodi di violenza ai danni del personale. È un quadro di grave criticità quello tracciato dalla FP CGIL Frosinone Latina, che ha formalmente proclamato lo stato di agitazione per le lavoratrici e i lavoratori.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Notizie correlate Sanità a Taranto, FP CGIL proclama lo stato di agitazione del personale ASLTarantini Time QuotidianoLa Funzione Pubblica CGIL ha proclamato lo stato di agitazione del personale dell’ASL di Taranto denunciando una situazione... Leggi anche: Ramacca: il Csa7ral proclama lo stato di agitazione dei dipendenti comunali