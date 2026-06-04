Fiera padiglioni in concessione | nuovo bando per gli eventi da luglio a dicembre 2026
Il Comune ha pubblicato un nuovo bando per la concessione temporanea di aree e padiglioni della Fiera del Mediterraneo, con validità da luglio a dicembre 2026. La procedura riguarda le aree e i padiglioni disponibili per eventi durante il secondo semestre di quest'anno. La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata. La concessione riguarda strutture che verranno utilizzate per eventi programmati in quel periodo.
Nuovo avviso del Comune per la concessione temporanea di aree e padiglioni della Fiera del Mediterraneo per il secondo semestre di quest'anno. Con un bando dell'area Suap, che ricalca quasi del tutto quello pubblicato in precedenza per i primi sei mesi, l'Amministrazione si rivolge agli operatori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook
Notizie e thread social correlati
Gli studenti della città presentano 110 'micromondi': migliaia le presenza nei padiglioni di Cesena FieraIl 22 maggio si è svolto il ‘Festival dei Micromondi’ presso i padiglioni della Fiera di Cesena, organizzato dal Centro di Ricerche per l’Informatica...
Romics 2026: tutto sugli ospiti e gli eventi in programma alla Fiera di RomaRomics 2026 si svolge alla Fiera di Roma e prevede la partecipazione di oltre quattrocento espositori.
Artigiano in Fiera 2025 pronto al decollo: il giro del mondo (biologico) in 502 imprese e nove padiglioniMilano – Il vivere bene come centro di gravità (permanente) dell’Artigiano in Fiera. Quest’anno dal 6 al 14 dicembre i padiglioni del più importante evento al mondo dedicato agli artigiani e alle ... ilgiorno.it
Bari, l'ospedale in Fiera resta. Emiliano: All'Ente nuovi padiglioni nelle aree esterneRealizzare nuovi padiglioni esterni per garantire ulteriori spazi espositivi alla Fiera del Levante e allo stesso tempo non smantellare l’ospedale per le maxi emergenze realizzato in un vecchio ... bari.repubblica.it