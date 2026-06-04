Fiera padiglioni in concessione | nuovo bando per gli eventi da luglio a dicembre 2026

Notizia in breve

Il Comune ha pubblicato un nuovo bando per la concessione temporanea di aree e padiglioni della Fiera del Mediterraneo, con validità da luglio a dicembre 2026. La procedura riguarda le aree e i padiglioni disponibili per eventi durante il secondo semestre di quest'anno. La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata. La concessione riguarda strutture che verranno utilizzate per eventi programmati in quel periodo.