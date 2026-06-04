Fiera padiglioni in concessione | nuovo bando per gli eventi da luglio a dicembre 2026

Da palermotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Comune ha pubblicato un nuovo bando per la concessione temporanea di aree e padiglioni della Fiera del Mediterraneo, con validità da luglio a dicembre 2026. La procedura riguarda le aree e i padiglioni disponibili per eventi durante il secondo semestre di quest'anno. La scadenza per la presentazione delle domande non è stata ancora comunicata. La concessione riguarda strutture che verranno utilizzate per eventi programmati in quel periodo.

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Nuovo avviso del Comune per la concessione temporanea di aree e padiglioni della Fiera del Mediterraneo per il secondo semestre di quest'anno. Con un bando dell'area Suap, che ricalca quasi del tutto quello pubblicato in precedenza per i primi sei mesi, l'Amministrazione si rivolge agli operatori. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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