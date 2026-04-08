Romics 2026 | tutto sugli ospiti e gli eventi in programma alla Fiera di Roma

Romics 2026 si svolge alla Fiera di Roma e prevede la partecipazione di oltre quattrocento espositori. L'evento si sviluppa in cinque padiglioni, con numerosi incontri e attività in programma durante la manifestazione. La fiera si tiene dal 8 aprile 2026 e vede coinvolti diversi ospiti e iniziative legate al mondo del fumetto, dell’animazione e dei videogiochi. La partecipazione si conferma come uno degli appuntamenti principali dell’anno in ambito culturale e pop.

Fiumicino, 8 aprile 2026 – Oltre quattrocento espositori, con eventi in contemporanea in cinque padiglioni diversi. Questi sono i numeri della 36esima edizione del Romics, Festival Internazionale del Fumetto, Animazione, Cinema e Games, organizzato da Fiera Roma e Isi.Urb, in programma a Fiera Roma da domani, 9 aprile, fino a domenica 12. Gli ospiti più attesi. Tra le presenze più attese, i vincitori del Romics d’Oro 2026: Lorenzo Mattotti, Victor Perez e Sara Pichelli, che potranno essere incontrati sabato 11, insieme a Bill Plympton e Rhianna Pratchett, protagonisti invece degli appuntamenti in calendario domenica 12. Il premio Romics Special andrà a Cassandra Calin, Gigi Cavenago e Alexis Wanneroy. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

LORENZO MATTOTTI, Romics d’Oro per l’edizione di aprile di Romics alla Fiera di Roma dal 9 al 12 aprile 2026Nato a Brescia nel 1954, Lorenzo Mattotti è riconosciuto come una delle figure più autorevoli e influenti della scena artistica internazionale,...

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Romics, il piano trasporti: 31 treni speciali per raggiungere la fiera del fumetto. «Nelle ore di punta un convoglio ogni 15 minuti»Torna il festival del fumetto alla Fiera di Roma e si rafforzano i servizi di trasporto dei treni regionali. In vista della 36esima edizione dell Romics, in programma dal 9 al 12 ... leggo.it

Dalla Fiera di Roma al The Wow Side… è un attimo (e conviene!) Dal 9 al 12 aprile, mostra il tuo biglietto della Fiera di Roma e ottieni sconti esclusivi nei punti ristoro aderenti del The Wow Side Ti basta presentarlo alla cassa (verrà ritirato) e approf - facebook.com facebook

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