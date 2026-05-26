Gli studenti della città presentano 110 ' micromondi' | migliaia le presenza nei padiglioni di Cesena Fiera

Il 22 maggio si è svolto il ‘Festival dei Micromondi’ presso i padiglioni della Fiera di Cesena, organizzato dal Centro di Ricerche per l’Informatica Applicata alla Didattica e all’Educazione. L’evento ha visto la partecipazione di migliaia di persone, con la presentazione di 110 micromondi realizzati dagli studenti della città. L’iniziativa ha registrato un ritorno partecipato dopo periodi di minore affluenza.

Un ritorno atteso e realmente partecipato da migliaia di presenze. Si è svolto venerdì 22 maggio, all’interno dei padiglioni della Fiera di Cesena, il ‘Festival dei Micromondi’, iniziativa realizzata e proposta dal Centro di Ricerche per l’Informatica Applicata alla Didattica e all’Educazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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