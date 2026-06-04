Ficarra e Picone sono tornati sul set del loro nuovo film, ‘La notte delle fragole’. Dopo aver riscosso successo con le serie streaming ‘Incastrati’ e ‘Sicilia Express’, e aver collaborato con Toni Servillo in due film di Roberto Andò, si preparano a interpretare ruoli diversi. La produzione è appena iniziata, senza dettagli su trama o cast. I due attori, noti per la commedia, affrontano questa nuova sfida nel mondo del cinema.

Dopo aver dominato le classifiche streaming con la serialità di Incastrati e Sicilia Express e aver esplorato le vette del cinema d’autore al fianco di Toni Servillo sotto la regia di Roberto Andò ( La stranezza e L'abbaglio ), Salvatore Ficarra e Valentino Picone si preparano a cambiare registro. Il duo palermitano ha deciso di archiviare temporaneamente i panni della fiction televisiva per tornare a respirare l'aria del grande schermo. Il nuovo progetto, avvolto finora da un fitto riserbo, ha finalmente un titolo: "La notte delle fragole". Il cast. Per questo nuovo tassello della loro carriera, Ficarra e Picone hanno scelto di affidarsi alla visione di Alessandro Genovesi, regista noto per la sua capacità di calibrare commedia e ritmo narrativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ficarra e Picone tornano sul set: al vai il set del nuovo film ‘La notte delle fragole’

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Temi più discussi: Ficarra e Picone tornano al cinema con La Notte delle fragole, riprese al via il 15 giugno; Ficarra e Picone tornano sul set: La notte delle fragole uscirà al cinema a fine anno; ‘La notte delle fragole’, al via le riprese del nuovo film di Ficarra e Picone; Torna Arena Cep: TuttAPPosto apre la rassegna cinematografica, ospite Roberto Lipari.

Ficarra e Picone sono pronti a tornare sul set. Il 15 giugno partiranno le riprese de La notte delle fragole, nuovo film diretto da Alessandro Genovesi. Accanto a Salvo Ficarra e Valentino Picone ci saranno anche Anna Foglietta e Vittoria Puccini, per una pro x.com

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Ficarra e Picone tornano sul set: La notte delle fragole uscirà al cinema a fine annoLa notte delle fragole è il titolo del nuovo film con Ficarra e Picone. La regia è di Alessandro Genovesi, nel cast anche Anna Foglietta e Vittoria Puccini. comingsoon.it