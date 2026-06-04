Ficarra e Picone tornano sul set | al vai il set del nuovo film ‘La notte delle fragole’

Da quotidiano.net 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ficarra e Picone sono tornati sul set del loro nuovo film, ‘La notte delle fragole’. Dopo aver riscosso successo con le serie streaming ‘Incastrati’ e ‘Sicilia Express’, e aver collaborato con Toni Servillo in due film di Roberto Andò, si preparano a interpretare ruoli diversi. La produzione è appena iniziata, senza dettagli su trama o cast. I due attori, noti per la commedia, affrontano questa nuova sfida nel mondo del cinema.

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Dopo aver dominato le classifiche streaming con la serialità di Incastrati e Sicilia Express e aver esplorato le vette del cinema d’autore al fianco di Toni Servillo sotto la regia di Roberto Andò ( La stranezza e L'abbaglio ), Salvatore Ficarra e Valentino Picone si preparano a cambiare registro. Il duo palermitano ha deciso di archiviare temporaneamente i panni della fiction televisiva per tornare a respirare l'aria del grande schermo. Il nuovo progetto, avvolto finora da un fitto riserbo, ha finalmente un titolo: "La notte delle fragole". Il cast. Per questo nuovo tassello della loro carriera, Ficarra e Picone hanno scelto di affidarsi alla visione di Alessandro Genovesi, regista noto per la sua capacità di calibrare commedia e ritmo narrativo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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