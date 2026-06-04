Un uomo di 42 anni è stato denunciato dalla Polizia di Cremona per aver messo in atto una truffa online. La vittima aveva acquistato una Fiat 500 a un prezzo molto inferiore rispetto al valore di mercato, ma dopo aver effettuato il pagamento, il venditore è sparito. La vendita, avvenuta tramite annunci su internet, si è rivelata una truffa.

È scattata una denuncia per truffa a Cremona: un cittadino italiano di 42 anni, residente fuori provincia, è stato identificato come autore del raggiro ai danni di un acquirente che aveva versato anticipi per l’acquisto di un’auto mai consegnata. La dinamica della truffa Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’attività investigativa è partita dopo la segnalazione di una persona che aveva risposto a un annuncio pubblicato su un sito online. L’inserzione proponeva la vendita di una Fiat 500 a un prezzo particolarmente vantaggioso, pari a 1.900 euro. L’acquirente, dopo aver visionato alcune fotografie del veicolo e aver preso contatto con il presunto venditore, ha effettuato due bonifici bancari, rispettivamente di 500 euro e 400 euro, come caparra e per le spese relative al passaggio di proprietà. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Fiat 500 venduta a prezzo stracciato a Cremona ma è una truffa, 42enne nei guai

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