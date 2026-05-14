Una donna anziana di Spoleto ha consegnato soldi e oro a un individuo che si era spacciato per un parente in difficoltà, ma si trattava di una truffa. L’uomo aveva approfittato della buona fede dell’anziana con scuse che spesso vengono usate in casi di raggiri di questo tipo. La vicenda si è svolta il 14 maggio 2026, quando la truffa è stata portata a termine con l’anziana che ha consegnato quanto richiesto. Successivamente, si sono attivati i soccorsi e le autorità hanno avviato le indagini.

Spoleto (Perugia), 14 maggio 2026 - Aveva da poco truffato un'anziana con la solita scusa di un parente in difficoltà. Tanto che la donna, spaventata, gli aveva consegnato 4.600 euro in contanti, oro e un orologio. Ma la nuora della vittima venuta a conoscenza del fatto ha immediatamente allertato i carabinieri di Spoleto che si sono messi sulle tracce del malvivente, un ragazzo egiziano di 21 anni. Il sedicente militare aveva prospettato una falsa problematica giudiziaria a carico del figlio della donna, preannunciando l’arrivo di un uomo per il ritiro di denaro e preziosi necessari a sistemare la questione. Le indagini. Grazie alle indagini condotte con tempestività e precisione, i Carabinieri sono riusciti a localizzare l’uomo a poche centinaia di metri dall’abitazione della vittima. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Tuo figlio è nei guai”: anziana consegna soldi e oro, ma era una truffa

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