Mobili a prezzo stracciato ma è una truffa | denunciata una 40enne

I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno denunciato una donna di 40 anni della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di aver messo in vendita mobili a prezzi molto bassi, ma si sospetta che si trattasse di una truffa. L’indagine ha portato all’identificazione della donna, che ora è accusata di aver ingannato alcuni acquirenti promettendo mobili a prezzi stracciati senza consegnarli. La vicenda si è conclusa con la denuncia formale dell’indagata.

Tempo di lettura: 2 minuti I Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa. L’attività d’indagine ha avuto origine dalla denuncia-querela sporta dalla vittima che, attratta da un annuncio pubblicato online relativo alla vendita di una camera da letto e di un divano a prezzo vantaggioso, aveva avviato una trattativa con l’inserzionista. Convinto della genuinità dell’offerta, il denunciante ha effettuato un bonifico di circa 400 euro sul conto corrente indicato, senza tuttavia ricevere la merce acquistata né ottenere la restituzione dell’importo versato.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Mobili a prezzo stracciato, ma è una truffa: denunciata una 40enne IZUDINA I HAMDIJA - Sve prevare 17. dio Notizie correlate Nusco, mobili a prezzo vantaggioso ma è una truffa: denunciata 40enneI Carabinieri della Stazione di Nusco hanno deferito in stato di libertà una 40enne della provincia di Napoli, ritenuta responsabile di truffa. Capodanno a Roccaraso ma è una truffa: denunciata una coppia di 50enniI Carabinieri della Stazione di Montella, a seguito di denuncia presentata da una donna del posto, hanno deferito alla competente Autorità...