Fiamme in un rimessaggio a Roccalbegna | distrutte macchine agricole

Notizia in breve

Le fiamme hanno distrutto diverse macchine agricole in un rimessaggio a Roccalbegna. L’incendio si è sviluppato questa mattina poco prima delle 5. I vigili del fuoco di Arcidosso sono intervenuti sul posto e hanno spento il fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul luogo sono stati sequestrati alcuni oggetti per le indagini.