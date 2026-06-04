Fiamme in un rimessaggio a Roccalbegna | distrutte macchine agricole
Le fiamme hanno distrutto diverse macchine agricole in un rimessaggio a Roccalbegna. L’incendio si è sviluppato questa mattina poco prima delle 5. I vigili del fuoco di Arcidosso sono intervenuti sul posto e hanno spento il fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare. Sul luogo sono stati sequestrati alcuni oggetti per le indagini.
ARCIDOSSO – I vigili del fuoco del distaccamento di Arcidosso sono intervenuti questa mattina (4 giugno), intorno alle 4,50, per un incendio sviluppatosi all’interno di un rimessaggio agricolo nel comune di Roccalbegna. All’arrivo della squadra, le fiamme avevano già coinvolto tre mezzi agricoli ricoverati all’interno del capannone. L’intervento dei vigili del fuoco, effettuato con due automezzi, ha consentito di estinguere l’incendio e di impedirne la propagazione alle strutture adiacenti. Il rogo ha causato la completa distruzione delle tre macchine agricole e di una parte della copertura del rimessaggio. Grazie alle operazioni di spegnimento, le fiamme non hanno raggiunto un secondo capannone agricolo situato nelle immediate vicinanze né un ovile contenente numerosi capi ovini. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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