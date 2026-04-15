È stata pubblicata una nota stampa firmata da un consigliere comunale di Sant’Agata de’ Goti, che annuncia un nuovo provvedimento riguardante le politiche agricole. Si tratta di un esonero dalla copertura assicurativa RC per le macchine agricole, una misura volta a fornire un aiuto concreto alle imprese del settore. La comunicazione fornisce dettagli sulla decisione e sulle modalità di applicazione di questa agevolazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Evangelista Campagnuolo, consigliere comunale a Sant’Agata de’ Goti. L’introduzione dell’esonero dall’obbligo di assicurazione RC auto per le macchine agricole non immatricolate rappresenta una misura di grande rilevanza per il settore primario italiano. Si tratta di una novità significativa prevista dalla Legge n. 342026 (Legge PMI), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 23 marzo 2026 ed entrata in vigore il 7 aprile 2026. Il provvedimento interviene sul Codice delle assicurazioni private, chiarendo in modo puntuale l’ambito di applicazione dell’obbligo assicurativo e introducendo una deroga mirata per i mezzi utilizzati esclusivamente in contesti privati e non accessibili al pubblico.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Politiche Agricole: esonero RC per le macchine agricole, un passo concreto a sostegno delle imprese

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