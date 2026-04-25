Scontro fra auto in via Valdera Sud | feriti e macchine distrutte

Nella serata di ieri, alle 22:45, due automobili sono state coinvolte in un incidente in via Valdera Sud a Pontedera. L’impatto ha causato danni alle vetture e ha richiesto l’intervento delle ambulanze e delle forze dell’ordine. Le cause dello scontro sono ancora in fase di verifica. Sul posto sono arrivati i soccorritori per prestare assistenza ai feriti e mettere in sicurezza l’area.

PONTEDERA – Incidente stradale nella tarda serata di ieri (24 aprile) in via Valdera Sud. Intorno alle 22,45, due autovetture si sono scontrate per cause ancora in corso di accertamento, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Sul luogo del sinistro è giunta una squadra dei vigili del fuoco di Pisa, che ha lavorato in stretta sinergia con il personale sanitario del 118 per prestare assistenza agli occupanti dei mezzi. Oltre al supporto ai feriti, i pompieri hanno provveduto a mettere in sicurezza le due auto coinvolte e l’intera area interessata dal sinistro, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dell’impatto sono intervenute le forze dell’ordine.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Scontro fra auto in via Valdera Sud: feriti e macchine distrutte Notizie correlate Scontro fra due auto in via Valdera Sud: due feritiNella tarda serata di ieri, 24 aprile, un brutto incidente stradale si è verificato in via Valdera Sud, nel comune di Pontedera. Scontro fra tre auto a Terricciola: feriti in ospedaleUn incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, 20 febbraio, in via dei Poggiarelli, nel Comune di Terricciola.