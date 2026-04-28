Misterbianco il sindaco Corsaro nomina Giusi Percipalle nuovo assessore
Questa mattina il sindaco di Misterbianco ha annunciato la nomina di un nuovo assessore alla giunta comunale. La scelta è ricaduta su una consigliera comunale, che ha ricevuto l’incarico ufficiale durante una cerimonia ufficiale. La nomina porta a completare la formazione amministrativa del Comune in vista delle prossime attività istituzionali. La nuova assessora assume il ruolo in un momento di particolare attenzione per l’amministrazione locale.
Questa mattina il sindaco Marco Corsaro ha ufficializzato la nomina del consigliere comunale Giusi Letizia Percipalle a nuovo assessore della Giunta comunale di Misterbianco. Presenti nella conferenza stampa indetta questa mattina i componenti dell’Amministrazione comunale, il presidente del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Notizie correlate
Anci, il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro presidente della commissione MezzogiornoIl sindaco di Misterbianco Marco Corsaro è il nuovo presidente della commissione per il Mezzogiorno e la coesione territoriale dell'Associazione...
Leggi anche: La telenovela al Comune di Alimena e gli "affetti stabili" in Giunta: il sindaco nomina assessore la sua compagna