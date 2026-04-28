Misterbianco il sindaco Corsaro nomina Giusi Percipalle nuovo assessore

Questa mattina il sindaco di Misterbianco ha annunciato la nomina di un nuovo assessore alla giunta comunale. La scelta è ricaduta su una consigliera comunale, che ha ricevuto l’incarico ufficiale durante una cerimonia ufficiale. La nomina porta a completare la formazione amministrativa del Comune in vista delle prossime attività istituzionali. La nuova assessora assume il ruolo in un momento di particolare attenzione per l’amministrazione locale.