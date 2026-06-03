Fiamma Cardini nuova assessora alla sicurezza nella giunta di Siena
La sindaca di Siena ha annunciato la nomina di Fiamma Cardini come nuovo assessore alla sicurezza della giunta comunale. La decisione è stata comunicata senza ulteriori dettagli sui tempi o le modalità. La nomina è ufficiale e entra in vigore immediatamente. Non sono stati forniti commenti ufficiali o dichiarazioni da parte della nuova assessora.
SIENA – La sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha annunciato la nomina di Fiamma Cardini come nuovo assessore della giunta comunale. A Cardini saranno affidate le deleghe alla sicurezza e prevenzione di prossimità, polizia locale, protezione civile, mobilità, trasporti e formazione del personale. Con il nuovo incarico, l’amministrazione punta a dare ulteriore impulso al presidio della sicurezza urbana, al rafforzamento della polizia locale, alla capacità di intervento della Protezione Civile e al miglioramento della mobilità cittadina. Tra gli obiettivi indicati anche una maggiore attenzione all’ascolto dei quartieri e alla valorizzazione della struttura comunale attraverso percorsi di formazione del personale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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