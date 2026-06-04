FH55 Academy progetto per valorizzare le persone e sviluppare le competenze del settore hospitality
FH55 Hotels ha avviato FH55 Academy, un nuovo progetto dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale del proprio personale nel settore dell'hospitality. La piattaforma mira a migliorare le competenze dei dipendenti attraverso percorsi formativi specifici. Il progetto si inserisce nelle iniziative dell'azienda per potenziare le capacità del team e favorire la crescita professionale all’interno della struttura. Non sono stati comunicati dettagli su programmi, modalità di partecipazione o obiettivi specifici.
(Adnkronos) – FH55 Hotels lancia FH55 Academy, il nuovo progetto strategico dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale delle proprie persone. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rispondere in modo concreto e strutturato alle esigenze operative delle strutture e alle trasformazioni in atto nel settore dell’hospitality, sempre più orientato a qualità del servizio, innovazione e centralità. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Ministero Lavoro: “Ecco Sviluppo Lavoro Italia agenzia per attuazione politiche attive”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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