FH55 Academy progetto per valorizzare le persone e sviluppare le competenze del settore hospitality

Notizia in breve

FH55 Hotels ha avviato FH55 Academy, un nuovo progetto dedicato alla formazione e allo sviluppo professionale del proprio personale nel settore dell'hospitality. La piattaforma mira a migliorare le competenze dei dipendenti attraverso percorsi formativi specifici. Il progetto si inserisce nelle iniziative dell'azienda per potenziare le capacità del team e favorire la crescita professionale all’interno della struttura. Non sono stati comunicati dettagli su programmi, modalità di partecipazione o obiettivi specifici.