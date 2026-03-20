In Italia mancano 236mila professionisti digitali | i lavori ICT più richiesti e le nuove competenze da sviluppare

In Italia ci sono attualmente 236mila posti di lavoro nel settore ICT ancora scoperti, segnala una recente analisi. I profili più richiesti sono sviluppatori software, esperti di sicurezza informatica e amministratori di rete. Le aziende stanno cercando professionisti con competenze specifiche in programmazione, analisi dei dati e gestione dei sistemi. La domanda di figure specializzate nel digitale continua a crescere, rendendo il settore uno dei più dinamici del mercato del lavoro.

Lavorare nell’ICT (Information and Communication Technology) continua a essere una delle scelte più promettenti per il futuro. La domanda di competenze digitali resta elevata e riguarda un numero sempre più ampio di settori produttivi, non solo le aziende tecnologiche. Secondo il Future of Jobs Report 2025 del World Economic Forum, gli sviluppatori di software e applicazioni occupano il terzo posto tra le professioni destinate a crescere di più entro il 2030. Anche in Italia il quadro è chiaro: la trasformazione digitale delle imprese, l’espansione dell’intelligenza artificiale e la crescente centralità dei dati stanno ridefinendo il mercato del lavoro, rendendo le competenze tecnologiche sempre più strategiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Italia mancano 236mila professionisti digitali: i lavori ICT più richiesti e le nuove competenze da sviluppare Articoli correlati STEM e ICT, la corsa globale: l’Asia forma 6 specialisti su 10, in Europa mancano esperti digitali e le aziende faticano a reclutareLa geografia dell'innovazione pende a Oriente: Cina e India formano 6 laureati STEM su 10. Mobilità connessa, Italia in crescita ma mancano le competenze adeguateLa mobilità connessa in Italia cresce a ritmi sostenuti e supera i 3,36 miliardi di euro di valore, ma il vero nodo resta quello delle competenze.