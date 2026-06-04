Festival pianistico feste e Il Cervellone | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia si tiene un concerto del pianista Alexander Gadjiev al Teatro Donizetti. In città e zone limitrofe si svolgono anche feste e attività come Il Cervellone alla Festa dell’oratorio di Brembate, oltre a letture e altri eventi culturali.

Il concerto del pianista Alexander Gadjiev al Teatro Donizetti a Bergamo, tante feste, Il Cervellone alla Festa dell’oratorio di Brembate, letture e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di giovedì 4 giugno. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Sino al 7 giugno al Parco Ermanno Olmi di Bergamo prosegue la nuova edizione di “Baleno Festival”, che propone attività dedicate agli utenti di realtà che lavorano con la fragilità. Oggi il programma prevede, dalle 15 alle 17, un laboratorio che vedrà le persone partecipanti coinvolte nella preparazione dei tessuti per la realizzazione della Stanza della Calma: uno spazio riservato e accogliente pensato per chi, durante il festival, sente il bisogno di allontanarsi dagli stimoli e prendersi un momento di pausa. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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