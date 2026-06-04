festival le crociere raf e levante in laguna

A inizio agosto, a Orbetello, si terrà il Festival Le Crociere, con le esibizioni di Raf e Levante. I due cantanti italiani si esibiranno in un evento dedicato alla musica d’autore, previsto nei primi giorni del mese. L’evento attirerà appassionati di musica e fan dei due artisti, offrendo loro un’opportunità di ascoltare dal vivo le loro performance. La manifestazione si svolgerà in una location all’aperto nel centro della città.

Un viaggio nella musica d’autore di due straordinari artisti italiani accenderà i primi giorni di agosto a Orbetello. Torna mercoledì 5 e sabato 8 agosto il Festival Le Crociere – Teatro sulla Laguna promosso dal Comune e realizzato quest’anno da ’Ad Arte Spettacoli’, che ospiterà due tappe di importanti tour: Raf salirà sul palco con il suo “Infinito Tour 2026” (mercoledì 5 agosto), mentre Levante presenterà “Dell’amore Live 2026” sabato 8 agosto. Due concerti che avranno inizio alle 21.30 e saranno a ingresso libero e gratuito. "Si tratta di due concerti di grande qualità musicale e richiamo – dice Lorenzo Luzzetti di Ad Arte Spettacoli – adatti a pubblici diversi e con protagonisti due artisti molto amati dal pubblico italiano, capaci di parlare a generazioni differenti attraverso la loro musica". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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