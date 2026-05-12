Festival delle tre acque Andar a sollazzo tra mar e laguna a Cavallino-Treporti

Dal 15 al 17 maggio 2026, Cavallino-Treporti ospiterà la 17ª edizione del Festival delle tre acque, intitolato “Andar a sollazzo tra mar e laguna”. La manifestazione si svolgerà nel comune veneziano e si concentrerà sulla promozione del territorio attraverso iniziative che coinvolgono aspetti ambientali, storici e culturali. La rassegna si svolge nel rispetto delle normative vigenti e coinvolge enti pubblici e associazioni locali.

Dal 15 al 17 maggio 2026 Cavallino-Treporti ospita la 17ª edizione del Festival delle tre acque “Andar a sollazzo tra mar e laguna”, rassegna dedicata alla scoperta del territorio tra ambiente, storia e cultura.Nel tempo il festival ha approfondito temi legati alla laguna e al litorale, dalle.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Andar a sollazzo tra mar e laguna, giro in bici e pranzoDomenica 17 maggio 2026, nell'ambito della 17ª edizione del Festival 3H20 e dell'iniziativa "Andar a sollazzo tra mar e laguna", un'uscita in...

Prodotti della terra e chef stellati: in bici tra le eccellenze di Cavallino-TreportiDomenica 17 maggio 2026, nell'ambito della 17ª edizione del Festival 3H20 e dell'iniziativa "Andar a sollazzo tra mar e laguna", un'uscita in...