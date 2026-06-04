Festival di Santa Sabina | anche la quinta edizione è destinata agli artisti emergenti

La quinta edizione del Festival di Santa Sabina si svolgerà presso il Clif di Torre Santa Sabina, con una serata dedicata alla musica e ai nuovi talenti. L’evento ospiterà artisti emergenti e alcuni ospiti di rilievo. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario previsto, senza variazioni di programma. La serata si concentrerà sulla scoperta di giovani musicisti e sulla presenza di artisti già affermati. La partecipazione è aperta al pubblico.

TORRE SANTA SABINA (CAROVIGNO) - Anche quest’anno il Clif di Torre Santa Sabina ospiterà una serata all’insegna della musica e della scoperta di nuovi talenti, accogliendo sul palco artisti emergenti e importanti special guest.Il festival è aperto a cantanti emergenti dai 18 anni in su, che. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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