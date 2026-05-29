Al via ' Artigiani di pace' | la quinta edizione del ‘Festival provinciale degli Empori ferraresi’

Notizia in breve

È iniziata la quinta edizione del ‘Festival provinciale degli Empori ferraresi’ intitolata 'Artigiani di pace'. L’evento mira a sostenere le persone in difficoltà attraverso la creazione di reti inclusive che attivano risorse e relazioni sul territorio. La manifestazione si propone di rafforzare i legami tra le comunità e promuovere iniziative di solidarietà locali. La kermesse si svolge con l’obiettivo di favorire l’integrazione e il supporto alle persone più vulnerabili.