Al via ' Artigiani di pace' | la quinta edizione del ‘Festival provinciale degli Empori ferraresi’
È iniziata la quinta edizione del ‘Festival provinciale degli Empori ferraresi’ intitolata 'Artigiani di pace'. L’evento mira a sostenere le persone in difficoltà attraverso la creazione di reti inclusive che attivano risorse e relazioni sul territorio. La manifestazione si propone di rafforzare i legami tra le comunità e promuovere iniziative di solidarietà locali. La kermesse si svolge con l’obiettivo di favorire l’integrazione e il supporto alle persone più vulnerabili.
Il sostegno alle persone in difficoltà passa anche attraverso la capacità di costruire reti inclusive, capaci di attivare risorse e relazioni sui territori. Infatti, sabato 30 alla Rocca di Cento, si svolgerà la quinta edizione del ‘Festival provinciale degli Empori ferraresi’ dal titolo. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Poor Guard Marry Unconscious Female CEO, She Awakened Bring Billion Him and To Give Herself
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