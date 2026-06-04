Festa di Sant’Antonio a Cardito con Bema Luciano Caldore e Giusy Attanasio

Sabato 4 luglio alle 21 a Carditello si tiene la Festa di Sant’Antonio. La serata prevede musica e momenti di convivialità, con la partecipazione di Bema, Luciano Caldore e Giusy Attanasio. La celebrazione si svolge nel rispetto delle tradizioni locali, attirando numerosi partecipanti della zona. La festa è un appuntamento annuale molto atteso dalla comunità.

Carditello è pronta a celebrare la tradizionale Festa di Sant’Antonio.L’appuntamento è fissato per sabato 4 luglio 2026, alle ore 21:00, per una serata ricca di emozioni, musica e convivialità.Sul palco si esibiranno artisti d’eccezione:Bema, con il suo coinvolgente liveGiusy Attanasio, voce. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Festa del gnocco e festa di Sant’Antonio a VeggianoA Veggiano si svolgono due eventi tra il 5 e il 16 giugno 2026: la 15ª Festa del Gnocco, dal 5 al 9 giugno, con gnocchi fatti a mano e nove sughi...

Festa di Sant’Antonio all'Antoniano: musica, cultura e cibo si intrecceranno con solidarietà e accoglienzaLa Festa di Sant’Antonio 2026 si svolgerà dal 12 al 14 giugno, coinvolgendo gli spazi dell’Antoniano e la strada di via Guido Guinizelli, che sarà...

Temi più discussi: Al via a Padova la 'Tredicina' in vista della festa di Sant'Antonio; Lamezia, fede e tradizione verso la festa di Sant’Antonio: prende il via la Tredicina; Fresagrandinaria, il 1° giugno, in contrada Guardiola la festa in onore di Sant’Antonio; Festa di Sant'Antonio.

Marghera in festa con la Sagra di Sant’Antonio 2026 Dal 5 al 7 e dal 12 al 14 giugno stand gastronomico, musica e tanto altro ? v41.it/L38z5 @comunevenezia @veneziaunica x.com

Festa del Gesù Redentore: 10 giorni di festa gratis nel Napoletano tra cibo, fuochi e corteoDal 12 al 21 giugno 2026 torna la Festa del Gesù Redentore, il grande evento che animerà la comunità di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli. Festa del Gesù Redentore a Sant’Antonio Abate: progr ... msn.com

Montalto Uffugo si accende: tre giorni di grande festa a Sant’Antonello tra tradizione, musica e talentiDal 12 al 14 giugno 2026, la frazione di Montalto Uffugo celebra Sant’Antonio da Padova con il Torneo di Briscola, la travolgente energia dei Dance Tarantella e il concorso canoro Sant'Antonello Cant ... montaltouffugonline.it

Ecco uno dei motivi per cui la Serie A è un campionato mediocre. reddit