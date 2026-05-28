Festa di Sant’Antonio all' Antoniano | musica cultura e cibo si intrecceranno con solidarietà e accoglienza

La Festa di Sant’Antonio 2026 si svolgerà dal 12 al 14 giugno, coinvolgendo gli spazi dell’Antoniano e la strada di via Guido Guinizelli, che sarà allestita come piazza. L’evento proporrà musica, cultura e cibo, con un focus sulla solidarietà e l’accoglienza. La manifestazione vedrà la partecipazione di associazioni e gruppi locali, offrendo un programma di attività e spettacoli durante i tre giorni.

La Festa di Sant’Antonio 2026 sarà dal 12 al 14 giugno, animando sia gli spazi interni all’Antoniano che via Guido Guinizelli trasformata in piazza per l’occasione. Un appuntamento molto atteso dai bolognesi, una festa aperta a tutte e a tutti, un momento di ritrovo e di condivisione durante il. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

17 gennaio: SantAntonio Abate, il santo che parla con gli animali… e comanda al fuoco

Notizie e thread social correlati

Festa patronale: musica, fede, tradizione, cultura per Sant’Irene. Gran finale con Alex BrittiLa festa patronale dedicata a Sant’Irene si svolge annualmente nel comune di Erchie, attirando ogni volta migliaia di persone da diverse zone.

Festa di san Vincenzo e sant’Antonio a Penne: il programma tra musica e spettacoloA Penne si avvicina la tradizionale festa dedicata a san Vincenzo e sant’Antonio, che si svolgerà presso Villa Degna dal primo al tre maggio.

Temi più discussi: Parrocchia Sant’Antonio Terni – celebrazioni per la festa del patrono sant’Antonio; Festa di Sant'Antonio; Sant’Antonio in festa; 3 Santi in festa a Ramazzano.

Santa Rita....la nonna potente reddit

Il Comando Generale della Polizia Locale ha emanato un’ordinanza che dispone modifiche temporanee alla circolazione e alla sosta a #Marghera il 1° maggio. Al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione della Festa del Lavoro, so x.com

Sant'Antonio Aradolo in festa dal 12 al 14 giugnoDal 12 al 14 giugno la comunità di Sant’Antonio di Aradolo si riunisce per celebrare la Festa di Sant’Antonio da Padova, un evento sentito e ricco di tradizione. Promossa da don Mariano Bernardi, con ... cuneodice.it

Sant'Antonio Abate: festa in cucina, con un pizzico di scaramanziaIn Italia, la festa di Sant'Antonio Abate, celebrata il 17 gennaio, è caratterizzata da tradizioni che uniscono riti religiosi, benedizioni degli animali e specialità culinarie tipiche. La tradizione ... quotidiano.net