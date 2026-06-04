Festa di san Giovanni a Montesilvano Colle tra ramajetto e tradizioni ucraine

Il 23 giugno, dalle 18 a mezzanotte, si svolge a Montesilvano Colle la festa di san Giovanni. La manifestazione è organizzata dal comune, dalla pro loco e dall’associazione ucraina “Gioia”, con la partecipazione del gruppo folk “Li Scapistrit” e dell’agenzia catering Lec Service. La festa include tradizioni ucraine e il ramajetto, un rito tipico della celebrazione.

Si svolgerà il prossimo 23 giugno, a partire dalle ore 18 e fino a mezzanotte, la consueta festa di san Giovanni, promosso dal comune di Montesilvano con la pro loco e l’associazione ucraina “Gioia”, il gruppo folk “Li Scapistrit” e l’agenzia catering Lec Service. L’evento quest'anno si rinnova. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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